Trainer Klaus Stocker will mehr von seinem Team

Denn nur mit der Vorsaison will er nicht mehr vergleichen. „Wir sind insgesamt stabiler geworden, der Kader hat ein gutes Niveau für die Liga. Eine Steigerung ist bemerkbar. Was uns aber fehlt, ist Effizienz in der Offensive. Wir haben erst sechs Tore geschossen, drei davon in einem Spiel. In fünf Runden sind wir bisher ohne Treffer geblieben. Das ist zu wenig.“