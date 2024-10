SPG Lustenau/Dornbirn will Serienmeister schocken

Altach zu Gast in Wien

Der SCR Altach hat heute ebenfalls ein Top-Spiel vor sich, die ligadritten Rheindörflerinnen matchen sich in der Hauptstadt mit Austria Wien. „Wir sind gut in Form, auch das Spiel zuletzt gegen Sturm war in Ordnung, obwohl wir es 0:1 verloren haben“, sagt Trainer Bernhard Summer, „wir werden die Austria anlaufen und früh im Spielaufbau stören. Und versuchen, wenige Standards zuzulassen – sie sind extrem kopfballstark.“