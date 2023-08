Coach Stocker: „Bei uns fehlt schon noch einiges“

Mit 3:1 siegte die SPG Lustenau/Dornbirn in ihrem letzten Vorbereitungsspiel für ihre erste Saison in der Frauen Bundesliga gegen den FC Wil (Sz) mit 3:1. Ein nicht ganz aufschlussreicher Test, bedauerte Klaus Stocker. „Es war so weit in Ordnung“, so der Coach, „aber es fehlt schon noch einiges bei uns, das haben wir gesehen.“