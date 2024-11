Dianas Kreuz funkelt im Mega-Dekolleté von Kim K.!

Wow-Auftritt bei der LACMA Art+Film Gala! Reality-Star Kim Kardashian zog am Wochenende in einem sehr tief ausgeschnittenen weißen Gucci-Kleid alle Blicke auf sich. Der Clou: Ihr an sich bereits atemberaubendes Mega-Dekolleté wurde auch noch von Prinzessin Dianas legendärem Amethyst-Kreuz geziert!