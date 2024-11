Frisches Geld für Land und Gemeinden

548 Millionen Euro für die Opfer der Flut

„Wenn sich die Prognosen bewahrheiten, bedeutet das für alle Bundesländer, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen“, erklärte der Landesrat. Trotz ohnehin geplanter blau-gelber Sparmaßnahmen – die „Krone“ berichtete – droht so trotzdem eine enorme Finanzierungslücke. Denn in Niederösterreich soll ja bereits im Rahmen der November-Sitzung des Landtages wegen der Flutkatastrophe ein Nachtragsbudget beschlossen werden. „Wir sprechen von 548 Millionen Euro, die das Land Niederösterreich zur Bewältigung des tragischen Hochwassers den Betroffenen, aber auch den Gemeinden, zur Verfügung stellt“, rechnete Schleritzko vor. Eine Lösung für dieses Finanzproblem erwartet er sich bei der Konferenz der Landesfinanzreferenten am kommenden Mittwoch in Linz.