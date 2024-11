„Diese Liga ist nochmals eine ganz andere Nummer“

„Damit habe ich nicht gerechnet“

So durfte sich die 37-Jährige über ein mehr als gelungenes Debüt in der höchsten Spielklasse der Männer freuen. „Ich habe keinen Fehler gemacht und es ist mir wirklich alles aufgegangen“, strahlte die Psychologin, die als erst zweite Frau nach der Wienerin Sara Telek, in der Herren-Bundesliga zum Einsatz kam. Bereits in der 22. Minute hatte die Vorarlbergerin den vermeintlichen Führungstreffer für den GAK durch Dominik Frieser korrekterweise als Abseitsstellung entlarvt. „Damit, dass ich direkt in meinem ersten Spiel gleich zwei Tore aberkenne, habe ich sicher nicht gerechnet.“