LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen den GAK!

Die Moral innerhalb des Teams stimme, betonte indes Bidstrup. „Wir haben kein Problem in der Mannschaft, letztes Jahr war es ein bisschen mehr. Dieses Jahr halten wir mehr zusammen“, erklärte der dänische Mittelfeld-Rackerer. Man wolle nun weiter Zusammenhalt demonstrieren und auch „mit den Fans wieder in die Erfolgsspur kommen“, gab der 23-Jährige nach keineswegs friktionsfreien Wochen mit dem erfolgsverwöhnten Anhang an. In der Beziehung mit den Fans gilt wohl auch das, was Bidstrup vornehmlich aufs Sportliche bezogen zum Protokoll gab: „Wir müssen das Momentum wieder aufbauen.“