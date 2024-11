Ex-NHL-Star wärmte sich mit der Musik von STS auf

Der vielgereiste Ex-NHL-Star hat in seiner Karriere ja schon viel gesehen. Die heimische Kultur hat er dabei nie vergessen. „Und ich habe viel Austro-Pop gehört. Als ich etwa in Toronto gespielt habe, habe ich bei der Autofahrt zur Halle immer STS gehört. Ich bin ein riesiger Fan. Als ich zuletzt einmal in die Therme gefahren bin, bin ich durch Fürstenfeld gefahren. Ich habe sofort ein Foto von der Ortstafel machen müssen“, lacht Holzer, der in seiner Jugend auch ein guter Kicker war. „Ich habe sogar in der bayrischen Auswahl gespielt, musste mich dann aber zwischen Fußball und Eishockey entscheiden.“