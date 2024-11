Mann (59) sah bei Vergewaltigung von Kindern zu

Insgesamt gab der frühere Grafikdesigner den Ermittlungen nach mehr als 50.000 Euro für seine Taten aus. In der Nacht auf Freitag wurde er in Paris wegen wiederholter Mittäterschaft bei Vergewaltigungen und anderer sexueller Übergriffe gegen Minderjährige schuldig gesprochen. Zudem wurde der 59-Jährige wegen der Beteiligung an Menschenhandel sowie Kinderpornografie verurteilt. Zwei Drittel der 25-jährigen Haftstrafe soll der Mann nun in Sicherheitsverwahrung verbringen.