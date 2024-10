Schutzengel bei zwei Unfällen in Tirol mit an Bord

Gleich zwei Unfälle mit schweren Fahrzeugen endeten am Donnerstag in Tirol relativ glimpflich. In Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) konnte ein 42-Jähriger, der gerade mit Düngearbeiten beschäftigt war, von einer Zugmaschine abspringen. In Westendorf (Bezirk Kitzbühel) kippte der Lkw eines 60-Jährigen um.