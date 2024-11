Mehr Grabauflassungen auf den Friedhöfen

Auch am Land wächst das Angebot: In Saalfelden gibt es im Ortsteil Ramseiden nun eine Friedhofs-Alternative in der Natur. „Wir stehen damit am Start“, so Bestatter Andreas Gadenstätter. Die Fläche stellt die Gemeinde zur Verfügung. Und auch Nico Mösinger, neuer Innungsmeister für die 20 Bestatter in Stadt und Land Salzburg, beobachtet Ähnliches: „Der Trend ist ungebrochen.“ Ein Plus von 20 Prozent verzeichnet Pax Natura Naturbestattung mit acht Friedhöfen in Österreich von Glanegg bis Graz.