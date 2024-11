Eine Hommage an den „schönen, alten Spionagefilm“

Ich habe diese Figur geliebt und hatte eine wunderbare Zeit damit. Aber ehrlicherweise, wer weiß, was die Zukunft dieses Charakters noch bringtDas Skript zu „The Day of the Jackal“ kam und ich habe schon den Originalfilm und das Buch davon geliebt. Es war der Lieblingsfilm meines Vaters und wir haben ihn oft zusammen gesehen und betrachte ihn als eine Ikone des Films. Und obwohl ich das Drehbuch in gewisser Weise mit Bangen gelesen habe, weil man seine Lieblingsfilme nicht verunstalten will, fühlte es sich an, als hätte es die DNA und die Essenz von Forsyth genommen und sie in das aktuelle Klima transportiert, sowohl politisch als auch technologisch. Mir gefiel daran, dass es immer noch im Analogen verwurzelt ist. Eines der Dinge, die den Schakal für mich ausmachen, ist, dass er eine gewisse Old-School-Qualität hat, eine Eleganz, eine Raffinesse. Ein schöner, alter Spionagefilm.