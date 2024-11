Hans Böck: Der Weisheit letzter Schluck

Originelle Botschaften

Derzeit lässt der „Sprücheklopfer“ mit originellen Weinbotschaften in der Galerie Hospitium in Rust aufhorchen, verfeinert mit erlesenen Tropfen und genussvollen Leckerbissen aus der Region. „Wein ist vom Sonnenlicht gebändigtes Wasser“, hatte der Universalgelehrte Galileo Galilei bereits um 1600 erkannt. „Es steckt mehr Philosophie in einer Flasche Wein, als in allen Büchern dieser Welt“, fand der Chemiker und Physiker Louis Pasteur im 19. Jahrhundert heraus.