ORF-Star Patrick Budgen blickt dem Tod ins Auge

Ich glaube schon, nachdem es ja eine Reihe ist. Ich habe letztes Jahr mit der „Holzpyjama-Affäre“ begonnen, jetzt die „Teigtascherl-Intriege“ und weil der Zuspruch von so vielen Lesern so groß war, würde ich nächstes Jahr gerne einen dritten Teil machen, der vielleicht rund um den Tierfriedhof spielt, der auch am Zentralfriedhof ist. Das ist ein riesiges Areal, wo ja Leute wirklich so ganze Mausoleen bauen für Hunde und Katzen – also wirklich sehr viel Geld in die letzte Ruhestätte ihrer Vierbeiner investieren. Ich denke mal, das wäre ein guter Schauplatz für einen neuen Fall für den Herrn Toth.