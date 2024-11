Gmundner Nagelprobe im Inneren des Erzbergs

Der Erzberg in der Steiermark: Da, wo jährlich etwa 12 Millionen Tonnen Gestein abgebaut werden, fühlt sich auch die Rauch Furnace Technology GmbH schon ein wenig zu Hause. Der Spezialist für den Bau von Anlagen und Industrieöfen blickte bei seinem Betriebsausflug 2023 hinter die Kulissen des größten Tagbau Mitteleuropas, ist aber auch zu Arbeitseinsätzen immer wieder in Eisenerz. Das Projekt, das zuletzt auch mit dem oberösterreichischen Landespreis für Innovation ausgezeichnet worden ist, führte das Unternehmen sogar in einen Stollen, der eigentlich der Forschung zum Tunnelbau dient.