Ärzte-Engpass in Herbstferien sorgt für Unmut

Wer in den Herbstferien zum Arzt muss, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vor verschlossenen Türen stehen. Auch in der 8000-Einwohner-Stadt Oberwart herrscht derzeit großer Unmut bei Patienten über die lückenhafte ärztliche Versorgung. Durch die gleichzeitige Abwesenheit einiger Allgemeinmediziner kommt es im Bezirksvorort nämlich zu einem massiven Versorgungsengpass. Lediglich eine Ordination ist in der Ferienwoche geöffnet, am Dienstag waren sogar alle Praxen geschlossen.