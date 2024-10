Minus 107 Millionen Euro: OÖ muss kräftig sparen

„Möchte schon wissen, wie das berechnet wurde“

Bei den Gemeinden habe sich die Prognose ebenfalls verschlechtert, allerdings in geringerem Ausmaß, nämlich um 2,1 Prozent – das macht in Summe nun 1,96 Milliarden Euro an Ertragsanteilen für alle oberösterreichischen Gemeinden, so Stelzer, der aktuell den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz innehat. „Wir wollen bei der Finanzreferentenkonferenz in der kommenden Woche schon wissen, wie die Berechnungen erstellt wurden“, kündigte er an.