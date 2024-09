Drei-Punkte-Plan und Reform für die Wohnbeihilfe

SPÖ-Wohnbausprecher Peter Binder legt aktuelle Zahlen der Statistik Austria vor: Laut den jüngsten Inflationsdaten sind die Wohnungsmieten zuletzt um 6,8 Prozent gestiegen, bei der allgemeinen Inflation gab es da ein Plus von 2,9 Prozent, so Binder: „Seit Jahren gesunken ist hingegen das Wohnbaubudget in Oberösterreich.“