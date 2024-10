Süßholzraspeln im Land, fest „hinpecken“ im Bund

Nicht verschwiegen wurde, dass die Zeiten herausfordernd sind: Die Einnahmen des Landes seien „massiv geringer als in der Mittelfristplanung prognostiziert“, räumte Stelzer ein. „Darauf muss man reagieren.“ Droht also ein Sparpaket? „Es ist jedenfalls kein großes Minus quer durch alle Ressorts nötig“, so der Landeshauptmann. Man wolle Schwerpunkte zur Konjunkturbelebung setzen, daher sei auch im kommenden Jahr ein „moderater, vertretbarer Abgang“ im Budget zu erwarten.