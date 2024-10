Schaurige Begegnungen in Klagenfurter Spuk-Schloss

Das Herz klopft, der Atem stockt und die Gänsehaut fährt auf, wenn man den Geschichten von Schlossherr Kurt Unzeitig über sein Anwesen lauscht: „Ich bin ein gläubiger Mensch und habe in meinem Leben schon viel erlebt. Doch das, was mir in diesem Haus schon alles widerfahren ist, kann ich mir bis heute nicht erklären.“ Die Geschichte dieses Gebäudes ist schon älter als die Landeshauptstadt Klagenfurt selbst und deshalb scheint es nicht ungewöhnlich, dass sich an diesem Ort, unerklärliche Dinge abspielen.