Paul Plut: Die Lucken in der Landschaft

Sie haben heuer den Kulturpreis, den Hubert von Goisern stiftet, bekommen. Wie ist Ihre Beziehung zu Oberösterreich?

Intensiv. Der Stadt Steyr habe ich mit „Lucken in der Landschaft“ ein Lied gewidmet. Wir sind außerdem regelmäßig mit unseren Kindern bei den Eltern meiner Partnerin in Wels zu Gast. Was in Oberösterreich hervorsticht, ist die Dichte und engagierte Arbeit der kleinen Kulturvereine, die es in nahezu jedem Ort gibt.