Wie unser krankes Gesundheitssystem fit wird

Informationen müssen zusammengeführt werden

Im jetzigen System mache jeder, was er will. „Wir brauchen eine effiziente Lenkung der Patienten“, meinte Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer. So sollten bereits erhobene Gesundheits-Informationen für Patienten und Behandler abrufbar sein, Terminerinnerungen zeitgerecht ausgesendet und Neuigkeiten – etwa ein Spitalsbesuch – direkt erfasst werden. Das gewünschte Ergebnis: „Durch mehr Informationsaustausch zwischen den Gesundheitsberufen, durch mehr Gesundheitskompetenz und mehr Interaktion mit den Patienten kann die Behandlung besser werden“, so Verena Nikolai, Abteilungsleiterin im Gesundheitsministerium.