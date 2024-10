Klimaschützer verlangen eigenständiges Ministerium

Klimaschutz von Landwirtschaft „ausgebremst“

Aus diesem Grund müsse Klimaschutz ein Schwerpumnkt auch in der nächsten Regierung bleiben. Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Natur in einem gemeinsamen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hintenan stellen muss. Umwelt- und Klimaschutz wurden durch beinharte Klientelpolitik ausgebremst. Das darf sich nicht wiederholen. Auch die nächste Bundesregierung darf den Schutz unserer Natur jetzt keinesfalls wieder zu einem Nischenthema degradieren und irgendwo im letzten Winkel eines anderen Ministeriums verräumen.“