Österreich ist bereit für klimafreundliche Wende

Klimawandel befeuert Wetterextreme

Mehr als drei Viertel (78 Prozent) sehen einen Zusammenhang zwischen Wetterextremen und dem Klimawandel. Im Jahr 2022 lag die Zustimmung sogar bei 80 Prozent. In einer ergänzenden Umfrage von Anfang Oktober gaben elf Prozent an, bereits von extremen Wetterereignissen betroffen gewesen zu sein. 27 Prozent schätzten die Gefahr, in der Zukunft von Schäden durch Hagel, Dürre oder Hochwasser heimgesucht zu werden, als hoch ein. Nur vier Prozent meinen, dass sie und ihr Umfeld zukünftig nicht durch Extremwetter geschädigt werden.