Israel nimmt in Spital 100 Hamas-Kämpfer fest

Evakuierung von Hafenstadt Tyros angeordnet

Israel ordnete unterdessen am Montag die Evakuierung von großen Teilen der libanesischen Hafenstadt Tyros an. In der Erklärung des Militärs wurden auch Bezirke genannt, für die bereits eine Aufforderung zur Räumung vorliegt. Die neuen reichen bis kurz vor ein Hotel in der Stadt, in dem für gewöhnlich Journalisten untergebracht sind.