Österreichische Firmen zittern um ihre Aufträge

In der Kritik steht vor allem Boss Oliver Blume. VW verdiente lange Zeit in China sehr gut und konnte so niedrigere Erträge in Europa ausgleichen, doch der chinesische Markt ist eingebrochen. Gleichzeitig schwächelt die Nachfrage nach E-Autos. Mit diesen konnte der Konzern aber zuletzt über längere Zeit das kriselnde Verbrenner-Geschäft kompensieren. Da VW als Massenhersteller generell nicht die höchsten Gewinnspannen hat, trifft die weltweite Autokrise den Konzern jetzt besonders hart.