Kärntner Sozialdemokraten sind bereit zum Regieren

Nach Jahren in der Opposition haben die Sozialdemokraten wieder die Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Und dazu tagen nicht nur die Gremien in Wien, sondern auch in den Bundesländern. Beim Landesparteivorstand in Kärnten herrscht aber nur mäßiges Interesse an einer Regierungsbeteiligung. „Aber es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Kärntens Parteichef Peter Kaiser nach der Sitzung. Und dabei müsse man eben auch Kompromisse eingehen und eine „Koalition mit den Österreichern eingehen.“