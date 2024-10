Angst vor Zombiestern? Expertin: „Pusteblume“

Sich verändertes Materie-Kunstwerk bewegt Astronomen

Die Aufgabe, mit modernsten Geräten und hochsensiblen Daten diese ganz besondere Supernova-Explosion zu rekonstruieren, wurde der Astronomin Ilaria Caiazzo zuteil. Und siehe da: Der vermeintliche Zombie-Lichtpunkt war in Wirklichkeit eine optische Sensation – „eine wunderbare Erscheinung, ähnlich einer lebenden Pusteblume, deren Fäden immer länger wurden“, wie die Assistenzprofessorin am internationalen Institute of Science and Technology Austria (ISTA) mit Niederlassung in Klosterneuburg begeistert erzählt, die Kollegen in aller Welt faszinieren. Vergleichbar unscheinbar ist der von Astronomen typischerweise in Kurzform zugeordnete Name für das kosmische Feuerwerk: „SN 1181“.