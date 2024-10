Finnische Außenministerin: „Traue Putin alles zu“

Waffenlieferungen sind essentiell

Die Entscheidung Deutschlands, der Ukraine keine weitreichenden Waffen für Angriffe in Russland zu liefern, wolle sie nicht kommentieren, so Valtonen, ergänzte aber: „Im Rahmen des Völkerrechts darf man auch militärische Ziele außerhalb der eigenen Landesgrenzen angreifen – also auf der Seite des Aggressors.“