15-Jähriger löscht aus Frust seine Familie aus

Der 15 Jahre alte Sohn der getöteten Familie wurde am Donnerstag des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes angeklagt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Vater, die Mutter und die drei Kinder im Alter von sieben, neun und 13 Jahren wurden Montagfrüh erschossen in dem Haus der Familie in Fall City aufgefunden.