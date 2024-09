Textnachricht nach Mord: „Schon Leiche gesehen?“

Es sieht aus wie harmloser Alltag – was diese Szene noch schockierender macht. Das Video einer Securitykamera aus dem Haus der Familie Smylie in Mississippi zeigt, wie Tochter Carly seelenruhig auf ihrem Handy tippend in die Küche kommt. Im Schlepptau sind die beiden Familienhunde. Die 14-Jährige erscheint in ihrem blauen Nirvana-T-Shirt völlig emotionslos. Dabei soll sie laut Anklage Sekunden zuvor ihre Mutter Ashley getötet haben – mit einem Pistolenschuss ins Gesicht.