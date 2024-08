„Killer-Babysitterin“ droht Todesstrafe in den USA

Babysitterin sprach von Unfall

Als Virzi am 15. Juni die Eltern darauf aufmerksam machte, dass deren Sohn Ari eine ungewöhnliche Verletzung in der Leistengegend hatte, brachten diese ihr Baby in das UPMC Kinderkrankenhaus von Pittsburgh. Ihren zweiten Sohn Leon ließen sich mit der Babysitterin zurück. Diese alarmierte zwei Stunden später gegen 23:15 Uhr den Notruf. Sie gab an, dass sie gerade in der Küche das Fläschchen vorbereitet habe, als sie aus dem Wohnzimmer ein lautes Schreien hörte. Sie behauptete, dass das 1,5 Monate alte Kind aus seinem Wipp-Sitz gefallen und auf den Kopf geknallt war. In der Notaufnahme wurde eine schwere Schädelfraktur und Hirnblutungen festgestellt. Leon starb nur wenige Stunden später.