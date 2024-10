„Ohne Respekt bist Du falsch im Gemeindebau“

Neues Dialogformat geht in Serie

Den Dialog fördern soll auch das neue Format „Respekt gemeinsam sicher“, – gemeinsame Aktionstage von Polizei, Wohnpartnern und Wiener Wohnen in den Gemeindebauten. Es hätte schon vor der Corona-Pandemie starten sollen. Jetzt, wo Menschenansammlungen kein Problem mehr sind, ist es so weit. Eine Serie aus sieben Terminen im Herbst, neben dem Rennbahnweg etwa auch im Karl-Marx-Hof und am Schöpfwerk, diente dem Rathaus als Versuchsballon. Das Echo sei gut gewesen, heißt es von den Beteiligten.