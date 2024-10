Angst im Gemeindebau: Jugendbanden und Vermüllung

Müll auf den Gängen zieht Ungeziefer an

Das ist aber nicht das einzige Problem im Favoritner Gemeindebau. Auch die extreme Verschmutzung macht den Bewohnern zu schaffen. Die Wände sind angesprayt, der Müll wird nicht im Müllraum entsorgt, sondern mitten in der Anlage. Das zieht Ungeziefer an, nicht einmal hat N. eine tote Ratte am Gang gefunden. „Das Problem ist, dass hier viele Migranten wohnen, die die Beschilderungen nicht lesen können“, meint die Wienerin.