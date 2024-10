Haus in Flammen: Papa und Sohn ins Freie gerettet

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Ein 31-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung, sein vierjähriger Sohn blieb unverletzt. Seine Lebensgefährtin (35) zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften unerwartet aggressiv. Der Brand könnte gelegt worden sein.