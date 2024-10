Raubüberfall: 19-Jähriger erlitt Stich in Rücken

In Graz kam es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu brutalen Raubüberfällen. Zuletzt wurde in der Nacht auf Sonntag ein 18-jähriger Rumäne aus Graz in Begleitung von drei Freunden in der Maria-Stromberger-Gasse (Bezirk Gries) überfallen. Er sei eigenen Angaben zufolge kurz nach Mitternacht von Unbekannten attackiert worden. Ein Täter durchtrennte mit einem Messer seine Umhängetasche und riss sie an sich.