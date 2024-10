Ein Überlebenskampf in Form von zwei Klassikern

Das Risiko, das Ballettdirektor Dirk Elwert genommen hat, als er sich dazu entschieden hat, zum Start in seine zweite Saison an der Oper Graz zwei ikonische Klassiker des Genres von zwei unterschiedlichen Choreografen neu interpretieren zu lassen und diese an einem Abend auf die Bühne zu bringen, war groß. Doch es hat sich gelohnt. Und wenn man nach Gründen dafür sucht, warum „Sacre“ – so der Titel des Doppelabends – ein voller Erfolg ist, muss man zuallererst jenen Bestandteil nennen, der die beiden Teile vereint: Vassilis Christopoulos und seine Grazer Philharmoniker liefern nicht weniger als eine Glanzleistung.