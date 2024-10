Scheib am Podest: „Haben uns für deppert erklärt“

Vor dem zweiten Durchgang habe sie nach einem Fehler im ersten Lauf erst ihren Frust loswerden müssen. „Ich bin mit ihr dann in die Garage gegangen und habe gesagt, dass wir uns jetzt alle zwei den Frust von der Seele schreien. Dann haben wir alle zwei geschrien. Da haben uns schon Leute für deppert erklärt, aber das ist mit so was von Powidl“, berichtete ÖSV-Trainer Perner, der seit diesem Frühjahr für die WC3-Gruppe mit Scheib, Stephanie Brunner und Ricarda Haaser zuständig ist.