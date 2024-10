Riesentorlauf der Damen ab 10 Uhr LIVE

Shiffrin fühlt sich topfit

Shiffrin bestreitet ihren ersten Riesentorlauf seit dem 20. Jänner in Jasna. Bald darauf war sie in der Cortina-Abfahrt gestürzt und hatte nach Ausheilung ihrer Verletzungen an Knie und Knöchel im Weltcup nur noch Slaloms bestritten. „Ehrlich gesagt fahre ich sehr gut im Moment. Ich weiß aber nicht, was das für den Renntag heißt“, sagte die zweimalige Sölden-Siegerin auf die Frage nach ihrer Riesentorlauf-Form. Am Ende der Vorsaison habe sich der Riesentorlauf „so weit weg angefühlt. Aber jetzt geht es mir physisch und mental wirklich gut.