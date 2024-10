Referendum über Song Contest in der Schweiz kommt

ESC eine „Propagandaveranstaltung“?

Am Samstag hat die EDU 4203 gesammelte Unterschriften eingereicht, die nun noch von der Staatskanzlei beglaubigt werden müssen. Für ein erfolgreiches Referendum nötig wären allerdings lediglich 2000. Demnach dürfte fix am 24. November die Volksabstimmung über den Kredit in Höhe von 34,9 Mio. Franken (37,18 Mio. Euro) erfolgen.