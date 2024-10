Mordverdächtiger präsentiert sich als Christ

Rief der Sohn die Polizei?

Die „Krone“ berichtete ausführlich: Am Dienstagabend kam es im beschaulichen Adnet zu einem großen Polizeieinsatz. Eine Deutsche (67) lag tot in einer Wohnung im Ortsteil Waidach – erstochen mit einem Küchenmesser. Sie war bei ihrem Sohn – Felix S. – auf Besuch. Zwei Tage später nahmen die Ermittler den 31-Jährigen fest. Er hatte sich bei Vernehmungen in Widersprüche verwickelt. Dem Vernehmen nach soll er nach der Tat selbst den Notruf gewählt haben. Gegenüber der Polizei soll er von einem Raubüberfall auf seine Mutter gesprochen haben. Aufgrund der Spurenlage am Tatort glauben die Ermittler dem Mann nicht. Er ist zu den Vorwürfen nicht geständig.