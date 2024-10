Drexler fischt im Teich der taktischen Wähler

Mehr Sozialarbeit in Schulen

Inhaltlich fokussiert sich Drexler in seiner Rede auf Sicherheit und Leistung. Dabei kommt dem Thema Jugendgewalt und -kriminalität eine zentrale Rolle zu. Mit dem Modell der Suspendierungsbegleitung sei die Steiermark hier schon Vorreiter. „Es muss aber auch mehr Schulsozialarbeit geben und dabei fordern wir verstärkte Kostenübernahme durch den Bund“, so Drexler. Als weitere in der Steiermark umsetzbare Maßnahme schweben dem Landeshauptmann geschlossene Wohneinrichtungen mit Anwesenheitspflicht für „besonders auffällige Jugendliche“ vor.