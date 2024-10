Kein Geld mehr – Kindergärten in Gefahr!

Wirtschaftshöfe und Kindergärten in Gefahr

Haushaltssperre in Bruck an der Mur, Ausgabenbremse in Klagenfurt, kein ausgeglichenes Budget in Graz: Österreichweit wird der Geldhahn abgedreht. Und auch in Salzburg schlägt man Alarm: Die Bürgermeister des Landes warnen davor, „die kommunalen Leistungen der Städte nicht mehr aufrechterhalten zu können“. Das beträfe unter anderem die Fortführung von Bauhöfen oder die Schließung von Kindergartengruppen.