UVP-Affäre: Ermittlungen überraschend eingestellt

Bundesrechnungshof betätigte Vorwürfe

Die Prüfer des Bundesrechnungshofes nahmen daraufhin fünf Monate lang die Behörde in der Grazer Stempfergasse auseinander – und kamen schließlich im Februar 2023 zu einem vernichtenden Ergebnis. Den schwerwiegendsten Kritikpunkt spülte die Sichtung von gut 12.000 E-Mails der Abteilungsleiterin und des UVP-Referenten an die Oberfläche: In mindestens drei Fällen sollen Projektwerber (also etwa ein Unternehmen, das ein Wasserkraftwerk bauen will) und nicht die Beamten Teile von Bescheiden formuliert haben. Darüber hinaus übermittelte die A13 in mindestens zwei Fällen Bescheid-Entwürfe zur Abstimmung an Projektwerber.