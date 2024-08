Steirische Umweltanwältin wurde freigesprochen

Ein brisanter Prozess fand am Mittwoch in Graz statt: Der steirischen Umweltanwältin Ute Pöllinger wurde Falschaussage bei einer Polizeieinvernahme vorgeworfen. Es ging dabei um Missstände in der Landes-Umweltabteilung. Pöllinger wurde (nicht rechtskräftig) freigesprochen.