UVP-Affäre: Skandal-Abteilung vor Totalumbau

Ein Rohbericht des Bundesrechnungshofes hatte vor wenigen Tagen gravierende Mängel bei der Erstellung von Bescheiden bestätigt. So sollen in mindestens drei Fällen Projektwerber (also etwa ein Unternehmen, das einen Skilift bauen will) und nicht die Beamten Teile von Bescheiden formuliert haben. Darüber hinaus übermittelte die A13 in mindestens zwei Fällen Bescheid-Entwürfe zur Abstimmung an Projektwerber.