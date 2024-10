Landessportchef warnt! Kärnten droht Event-Stopp

Das Vorhaben, die European Games (mit Beachvolleyball & Co.) in Kärnten auszutragen, scheiterte aus Einsparungsgründen. So auch das jüngste Angebot, die Österreich-Radrundfahrt durch unser Bundesland düsen zu lassen! Die World Games im Sportpark wackeln, Damen-Eishockey-Großevents (wie heuer die WM in Klagenfurt) können nicht mehr einfach so steigen – ja, selbst „kleinere“ Veranstaltungen wie eine Bogen-EM in Moosburg oder Stocksport-WM am Goggausee.