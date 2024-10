Gesucht: Neuer Name für das Klagenfurter Stadion!

Permanent unsichtbar

Denn Klagenfurts EM-Arena von 2008 ist aktuell – zumindest rein optisch – namenlos! Weil die riesigen Lettern des offiziellen Stadion-Sponsors, dem Energydrink-Hersteller 28BLACK, nach wie vor durchgehend mit einer Plane überdeckt sind (siehe Bild). Was ja eigentlich nur unmittelbar vor, während und nach den Champions-League-Spielen von Sturm Graz so sein dürfte – da UEFA-Sponsor Pepsi hier auf die Konkurrenzklausel pocht. Stattdessen ist der Name kurioserweise permanent unsichtbar. . .