Klublegende Hohenberger steht nun vor der VSV-Tür

Wie die „Krone“ erfuhr, denken die beiden Vorstandsbosse der Adler an einen Rücktritt – allerdings erst nach der laufenden Saison! So werden Sportvorstand Gerald Rauchenwald und Finanzvorstand Andi Schwab in absehbarer Zeit ins zweite Glied wechseln und dann nur noch als Beiräte tätig sein. Einen Schnellschuss wird es hierbei aber nicht geben.