Falschgeld-Boom: Schon Kinder haben „Blüten“!

Ein falscher Fünfziger als Jux in der Brieftasche kann ernste Konsequenzen haben! Denn Besitz sowie die Weitergabe von Falschgeld werden in Österreich streng bestraft. Und derzeit kommen vor allem Schüler mit Blüten aus dem Internet in Kontakt. Ein Kärntner Jugendlicher landete bereits vor Gericht!